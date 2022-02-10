Чт, 10.02.2022
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Видео ⟩ СБУ: Задержан белорусский агент, планировавший теракт в Киеве

Наручники. ФОТО: CC7/ Shutterstock

Во время спецоперации силовики задержали жителя Киева, который пытался поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций, пишет "Наша Нива".

Служба безопасности Украины утверждает, что он также причастен к запугиванию представителей СМИ и иностранных граждан.

Украинская спецслужба опубликовала видео задержания человека, которого назвали белорусским агентом.

Для этого он оставлял угрозы и устраивал провокации возле их домов в Киеве, также сообщал о ложном минировании.

Также задержанный собирал сведения об украинских военных из приграничных районов.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: государственная измена и теракт.


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