Видео ⟩ СБУ: Задержан белорусский агент, планировавший теракт в Киеве
Во время спецоперации силовики задержали жителя Киева, который пытался поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций, пишет "Наша Нива".
Во время спецоперации силовики задержали жителя Киева, который пытался поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций, пишет "Наша Нива".
Служба безопасности Украины утверждает, что он также причастен к запугиванию представителей СМИ и иностранных граждан.
Украинская спецслужба опубликовала видео задержания человека, которого назвали белорусским агентом.
Для этого он оставлял угрозы и устраивал провокации возле их домов в Киеве, также сообщал о ложном минировании.
Также задержанный собирал сведения об украинских военных из приграничных районов.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: государственная измена и теракт.