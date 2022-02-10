Хет-трик Маннинена помог Финляндии разгромить Словакию
Сборная Финляндии одержала уверенную победу над Словакией в первом матче на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная Финляндии одержала уверенную победу над Словакией в первом матче на Олимпийских играх в Пекине.
Матч проходил на стадионе "Национальный" и завершился победой финнов со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).
Счёт на 6-й минуте матча открыл 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски. На 11-й минуте Сакари Маннинен сравнял счёт, а на 15-й финны вышли вперёд, благодаря голу Харри Песонена в большинстве. Третью шайбу в ворота словацкой сборной на 19-й минуте отправил Миро Аалтонен.
Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на 30-й минуте дубль в матче оформил Маннинен, а на 32-й минуте то же самое сделал Слафковски. В самом начале третьего периода Маннинен оформил хет-трик, а на 55-й минуте Аалтонен поставил точку в матче.
Сборные Финляндии и Словакии играют в одной группе с командами Латвии и Швеции. Их очная встреча состоялась в четверг утром и завершилась победой шведов со счётом 3:2.
В четверг, 10 февраля, состоятся ещё два матча: Канада - Германия (15:10) и США - Китай (15:10).
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить на RUS TVNET в разделе "Пекин-2022".