Без сортировки мусора небольшой дом выбрасывает в отходы 720 евро, дом побольше – 3600 евро

Экономия при сортировке – треть всех затрат

При правильной сортировке отходов средняя денежная экономия составляет 31% в месяц. Это возможно благодаря тому, что вывоз отсортированной сухой пластиковой, бумажной и металлической упаковки, а также стеклянной упаковки производится бесплатно, а для вывоза биоотходов установлен более низкий тариф. Также важно отметить, что в результате правильной сортировки количество отходов, поступающих на полигон, сокращается более чем вдвое – на 52%. Отсортированные отходы можно использовать повторно или перерабатывать, а на полигонах отходы с каждым годом накапливаются, занимая место и создавая потенциальную угрозу для окружающей среды. Важно упомянуть об этом аспекте еще и потому, что в ближайшие пять лет емкость полигона Гетлини будет исчерпана, а ситуация на других полигонах в Латвии также становится тревожной.

«Речь идет не только о деньгах, а о том, какое будущее мы создаем своим сегодняшним выбором и действиями для себя и будущих поколений. В прошлом году общее количество отходов, произведенных всем населением Латвии, превысило 900 тысяч тонн. Это около 500 килограммов отходов в год на душу населения, включая детей. По сравнению с 1991 годом, когда этот объем составлял около 200 килограммов отходов на человека, мы стали намного безрассуднее. Акцией «Не закопай будущее в мусор!» мы призываем всех осознать свое влияние и изменить свои повседневные привычки, чтобы избежать сценария, когда все, что мы оставим будущим поколениям, будет огромной кучей мусора. В свою очередь, проведенный эксперимент позволяет нам очень точно говорить о деньгах, которые мы выбрасываем в отходы только потому, что не сортируем», — подчеркивает член правления «Clean R” Гунтарс Левицс.

Роналдс Нейманис, председатель правления SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»: «Сортировка мусора сегодня должна восприниматься каждым из нас как должное, как сама собой разумеющаяся повседневная необходимость. Это одновременно и инструмент для экономии своих денег, и инвестиция в устойчивый подход к окружающей среде. Нынешний рост цен на энергоносители в мире оказывает давление и на население Латвии – мы наблюдаем резкий рост цен у большинства поставщиков услуг, поэтому решения, помогающие экономить, по-прежнему играют важную роль. Вывоз сортированной упаковки – бумажной, пластиковой и металлической, а также стеклянной – для населения осуществляется бесплатно. Это возможность сэкономить, но мы по-прежнему видим, что клиенты не используют ее в полной мере. Эксперименты, начатые в конце прошлого года, показывают, до какой степени можно сократить ежемесячные расходы в каждом домохозяйстве. RNP уже сейчас очень существенно увеличило количество сортировочных контейнеров в домах своих клиентов, в этом году такие контейнеры установят у всех многоквартирных домов. Сейчас самое главное, чтобы жильцы привыкли ими пользоваться».

Следует сократить чрезмерное потребление

Из-за чрезмерного потребления и несортировки объем отходов увеличивается с каждым годом. Уже прежде в социальной кампании «Не закопай будущее в мусор!» людей призывали к разумному покупательскому потреблению, а также не выбрасывать вещи, а чинить их, более осознанно создавать свой гардероб и переосмыслить свои привычки в еде — хотя бы не отправляться в продуктовый магазин голодным. Статистика показывает, что около трети еды, которую мы покупаем, никогда не оказывается на тарелке, а выбрасывается, потому что мы покупаем гораздо больше, чем можем съесть. Согласно статистике, собранной Программой ООН по окружающей среде, только в Европе пищей, попавшей в отходы, можно было бы накормить 200 миллионов человек.

Следующий этап кампании посвящен экономии, которую каждый из нас может увидеть в своем счете, если будет сортировать отходы. На сайте кампании www.nenoroc.lv можно получить информацию, как сэкономить деньги, правильно сортируя, а также получить вдохновение для ежедневных действий, чтобы не создавать ненужных отходов.

О предприятии по оказанию экологических услуг «Clean R»

Предприятие по оказанию экологических услуг «Clean R» является лидером отрасли в Латвии с более чем 75-летним опытом работы. «Clean R» насчитывает более 1300 сотрудников и предоставляет самый широкий спектр экологических