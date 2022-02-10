Под Тинужи фура вылетела в кювет; водителю пришлось ждать помощи 10 часов
Около десяти часов в своей машине пришлось провести водителю фуры после того, как его автомобиль в четверг в три часа ночи вылетел в кювет на ротационном кольце у Тинужи.
Около десяти часов в своей машине пришлось провести водителю фуры после того, как его автомобиль в четверг в три часа ночи вылетел в кювет на ротационном кольце у Тинужи.
Водителю грузовика Владимиру условно повезло, так как его груз весит всего от четырех до пяти тонн. Если бы он был тяжелее, возможно, нежелаемая остановка в кювете была бы гораздо неприятнее, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Владимир рассказал передаче, что дорога обледенела, так как прошлым днем шел дождь, а ночью подморозило. "Я в два часа ночи выехал с почту и до сюда ехал примерно час. Потом здесь мою фуру занесло", - указал водитель.
Примерно через час после того, как на место происшествия наведались журналисты, в приложении для водителей Waze пропала отметка о ДТП, а это означает, что, скорее всего, эвакуатор все-таки смог помочь Владимиру, и везомые им почтовые посылки продолжили путь в Резекне.