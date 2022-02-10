Под Тинужи фура вылетела в кювет; водителю пришлось ждать помощи 10 часов

Водителю грузовика Владимиру условно повезло, так как его груз весит всего от четырех до пяти тонн. Если бы он был тяжелее, возможно, нежелаемая остановка в кювете была бы гораздо неприятнее, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Владимир рассказал передаче, что дорога обледенела, так как прошлым днем шел дождь, а ночью подморозило. "Я в два часа ночи выехал с почту и до сюда ехал примерно час. Потом здесь мою фуру занесло", - указал водитель.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta