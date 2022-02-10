Фото ⟩ На барахолке Latgale сносят киоски
В четверг, 10 февраля, на барахолке Latgale был начат демонтаж торговых киосков.
В четверг, 10 февраля, на барахолке Latgale был начат демонтаж торговых киосков.
Как указала TVNET руководитель отдела маркетинга и развития Rīgas Centrāltirgus Рената Петрова, с 1 января этого года территорию Latgale под свое крыло переняло предприятие Rīgas Centrāltirgus, в связи с чем начаты работы по приведению территории в порядок, что включает в себя и демонтаж отдельных торговых киосков.
"В данный момент Latgale будет работать как барахолка, а если говорить о будущем - нужно оценивать перспективы развития конкретной территории",
- указала Петрова.
Рынок находится в квартале улиц Абренес, Лачплеша, Фирса Садовникова и Дзирнаву, он занимает очень небольшую часть квартала общей площадью 2409 квадратных метров.
Два года назад от торговых киосков была "очищена" площадь улицы Гоголя на Рижском центральном рынке, так как большая часть киосков находилась там незаконно.