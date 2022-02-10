Чт, 10.02.2022
Если надбавка выплачивается на протяжении длительного времени, к этому привыкают, но надо помнить, что это лишь кризисное решение. Президент Эгил Левитс о зарплатах медиков
Президент Эгил Левитс о зарплатах медиков

Фото ⟩ Жизнь в научно-фантастическом фильме. Темная сторона жизни в мегаполисах

В настоящее время во всех городах мира населяют более 4,2 миллиарда жителей, или около половины всех обитателей земного шара.

Перенаселение вызывает ряд существенных проблем - вредное для жизни и здоровья человека загрязнение воздуха, отходы, сложные транспортные системы, нехватка жилья, ограниченные зеленые зоны и шум, а также неспособность или нежелание местных властей решать эти проблемы.

Исследователи прогнозируют, что уже в 2050 году две трети населения мира будут жить именно в городах и их окрестностях.

Но люди приспособляются к любым условиям.

Пользователи популярного сайта Reddit собрали фотографии, назвав эту коллекцию "Урбанистический ад" - скорее напоминают сцены из какого-то современного кино в жанре дистопии, и кажется невероятным, что кто-то в таких жилищах действительно живет и чувствует себя хорошо.

Эти фотографии показывают ту темную сторону жизни в городах, которую нам, жителям Латвии, узнать пока, к счастью, не суждено.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back