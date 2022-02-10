Фото ⟩ Жизнь в научно-фантастическом фильме. Темная сторона жизни в мегаполисах
В настоящее время во всех городах мира населяют более 4,2 миллиарда жителей, или около половины всех обитателей земного шара.
В настоящее время во всех городах мира населяют более 4,2 миллиарда жителей, или около половины всех обитателей земного шара.
Перенаселение вызывает ряд существенных проблем - вредное для жизни и здоровья человека загрязнение воздуха, отходы, сложные транспортные системы, нехватка жилья, ограниченные зеленые зоны и шум, а также неспособность или нежелание местных властей решать эти проблемы.
Но люди приспособляются к любым условиям.
Пользователи популярного сайта Reddit собрали фотографии, назвав эту коллекцию "Урбанистический ад" - скорее напоминают сцены из какого-то современного кино в жанре дистопии, и кажется невероятным, что кто-то в таких жилищах действительно живет и чувствует себя хорошо.
Эти фотографии показывают ту темную сторону жизни в городах, которую нам, жителям Латвии, узнать пока, к счастью, не суждено.