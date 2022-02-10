Латвийские саночники принесли Латвии первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Победу в командной эстафете одержала сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига и дуэта Тобиас Арльт/Тобиас Вендль. С результатом 3 минуты 3,4 секунды они установили новый рекорд трассы.

Благодаря этой победе сборная Германии вышла на первое место в медальном зачёте Игр с шестью золотыми и тремя серебряными наградами.

Серебряные медали достались сборной Австрии (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер). Их результат составил 3 минуты 3,48 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены из Латвии (отставание - 0,948 секунды).

Результаты командной эстафеты ФОТО: Скриншот

Первой стартовала Элиза Тирума, которая допустила небольшую ошибку и уступила Татьяне Ивановой из команды Олимпийского комитета России (ОКР). Затем Кристерс Апарйодс сумел сократить отставание до минимума, а дуэт Ботс/Плуме превзошёл результат российских саночников.

На индивидуальных соревнованиях на Играх в Пекине Ботс/Плуме стали четвёртым, Апарйодс занял пятое место, а Тирума расположилась на восьмой строчке. Победу во всех дисциплинах одержали немецкие саночники.