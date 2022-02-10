Латвийские саночники принесли Латвии первую медаль на Олимпиаде в Пекине
Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Латвийские саночники Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс и дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме завоевали бронзовые медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Победу в командной эстафете одержала сборная Германии в составе Натали Гайзенбергер, Йоханнеса Людвига и дуэта Тобиас Арльт/Тобиас Вендль. С результатом 3 минуты 3,4 секунды они установили новый рекорд трассы.
Благодаря этой победе сборная Германии вышла на первое место в медальном зачёте Игр с шестью золотыми и тремя серебряными наградами.
Серебряные медали достались сборной Австрии (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер). Их результат составил 3 минуты 3,48 секунды. Тройку лучших замкнули спортсмены из Латвии (отставание - 0,948 секунды).
Первой стартовала Элиза Тирума, которая допустила небольшую ошибку и уступила Татьяне Ивановой из команды Олимпийского комитета России (ОКР). Затем Кристерс Апарйодс сумел сократить отставание до минимума, а дуэт Ботс/Плуме превзошёл результат российских саночников.
На индивидуальных соревнованиях на Играх в Пекине Ботс/Плуме стали четвёртым, Апарйодс занял пятое место, а Тирума расположилась на восьмой строчке. Победу во всех дисциплинах одержали немецкие саночники.
Напомним, в 2018 году в Пхёнчхане сборная Латвии в составе Уллы Зирне, Кристерса Апарйодса и дуэта Андрис/Юрис Шицсы заняла шестое место в командной эстафете. На Олимпиаде 2014 года в Сочи Элиза Тирума, Мартиньш Рубенис и братья Шицсы завоевали бронзу в этой дисциплине.