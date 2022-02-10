Сборные Канады и США стартовали на Олимпиаде с разгромных побед

Канада в первом матче группового этапа обыграла Германию со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниэль Винник, Максим Норо, а также Джордан Уил. Единственную шайбу в составе немецкой команды забросил Тобиас Ридер.

В параллельном матче группы "A" сборная США разгромила Китай - 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Эта встреча стала первой в истории для хоккейной сборной Китая на Олимпийских играх.

В следующем матче канадская команда сыграет со сборной США (12 февраля), а Германия в этот же день встретиться с хозяевами турнира - Китаем.

Напомним, в матчах первого тура группы "C" сборная Финляндии обыграла Словакию со счётом 6:2, а команда Швеции победила сборную Латвии (3:2).

В пятницу, 11 февраля, состоится четыре матча: Дания - Команда ОКР (6:10 по латвийскому времени), Чехия - Швейцария (10:40), Швеция - Словакия (10:40) и Латвия - Финляндия (15:10).