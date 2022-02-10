Сборные Канады и США стартовали на Олимпиаде с разгромных побед
Сборные США и Канады одержали разгромные победы на старте Олимпийских игр в Пекине.
Сборные США и Канады одержали разгромные победы на старте Олимпийских игр в Пекине.
Канада в первом матче группового этапа обыграла Германию со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниэль Винник, Максим Норо, а также Джордан Уил. Единственную шайбу в составе немецкой команды забросил Тобиас Ридер.
В параллельном матче группы "A" сборная США разгромила Китай - 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Эта встреча стала первой в истории для хоккейной сборной Китая на Олимпийских играх.
В следующем матче канадская команда сыграет со сборной США (12 февраля), а Германия в этот же день встретиться с хозяевами турнира - Китаем.
Напомним, в матчах первого тура группы "C" сборная Финляндии обыграла Словакию со счётом 6:2, а команда Швеции победила сборную Латвии (3:2).
В пятницу, 11 февраля, состоится четыре матча: Дания - Команда ОКР (6:10 по латвийскому времени), Чехия - Швейцария (10:40), Швеция - Словакия (10:40) и Латвия - Финляндия (15:10).
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить на RUS TVNET в разделе "Пекин-2022".