Чт, 10.02.2022
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Янис Борданс, министр юстиции

Пожар в хостеле на улице Меркеля: в статусе подозреваемых все еще находятся два человека

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В уголовном процессе о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге, на улице Меркеля, в статусе подозреваемого по-прежнему находятся два человека, порталу TVNET рассказала представитель Государственной полиции Криста Андерсоне.

На вопрос о том, как проходит уголовный процесс о трагическом пожаре на улице Меркеля, представитель Госполиции отметила, что в рамках уголовного процесса продолжается активное расследование.

"Сейчас статус подозреваемых применен к двум людям", - заявила Андерсоне.

Уже сообщалось, что 28 апреля прошлого года в пожаре в нелегальном хостеле на ул. Меркеля, 8, погибли девять человек и еще несколько человек пострадали. Все погибшие были гражданами Латвии.

После пожара полиция в прошлом году задержала, в общей сложности, шесть человек. К двоим применена мера пресечения арест, в том числе для предпринимателя Эрнеста Риекстса. Риекстс был в розыске, но потом полиция задержала его. В отношении четырех лиц уголовный процесс в прошлом году был прекращен, так как при расследовании в действиях этих лиц не констатированы признаки состава преступного деяния.


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