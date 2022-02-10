10 февраля в одном абзаце ⟩ Первая медаль Латвии, Covid-сертификаты остаются, новый фрагмент торпеды

События дня в одном абзаце

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Громкое дело из России. За действия в компьютерной игре 16-летнего школьника приговорили к пяти годам колонии. В комментариях люди реагируют по-разному.

Чем себя порадовать

Как могут не порадовать красивые фотографии красивых девушек? Не могут, конечно. Порадуйтесь и вы!