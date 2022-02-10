10 февраля в одном абзаце ⟩ Первая медаль Латвии, Covid-сертификаты остаются, новый фрагмент торпеды
Отличная спортивная новость - бронзовая медаль наших саночников! Кроме этого новостей тоже хватает, прочитайте о них в нашей подборке.
Отличная спортивная новость - бронзовая медаль наших саночников! Кроме этого новостей тоже хватает, прочитайте о них в нашей подборке.
События дня в одном абзаце
Наши поздравления латвийским саночникам - первая медаль на Олимпиаде. Ура-ура, так держать! В остальных видах спорта чуть похуже, Денис Васильев упал во время произвольной программы и занял 13-е место в общем зачете, а хоккейная сборная Латвии проиграла шведам в первом матче. Зато фигуристка Камилла Валиева вышла на тренировку, несмотря на скандал с допингом. Об этих и других событиях Олимпиады подробнее можно прочитать в наших дневниках. Но Олимпиада не означает конец другого события мирового масштаба - пандемии! В Латвии выявлено 11 599 случаев Covid-19, скончались 9 человек. Возможно, поэтому Сейм пока не готов отказываться от системы сертификатов. Мировая ситуация не лучше: число случаев растет, но, несмотря на это во многих странах ограничения ослабляют. Даже эксперты и специалисты не могут сказать, когда закончится пандемия. Но ясно одно - болеть им не надо. Личный опыт переболевших несколько пугает. Из других новостей: на барахолке Latgalīte сносят киоски, а интернет-банк Swedbank не работал несколько часов. Очень много криминальных новостей: польский дальнобойщик заблудился и вызвал аварию; в тяжелое ДТП попал микроавтобус - пострадали пять человек; драка четырех мужчин стала причиной изъятия двух детей из семьи; а в Пурвциемсе неизвестный опустошил кассу ресторана Ezītis miglā. Между тем на пляже в Лиепае нашли еще один фрагмент торпеды. Латвийцы пытаются бороться за чистоту, сортируют мусор, но это зачастую оказывается невыгодно. Но иногда в Латвию надо возвращаться даже тем, кто уехал. Например, для того, чтобы сменить фамилию, как недавно разведенной актрисе Агате Муцениеце.
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