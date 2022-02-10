Минфин: инфляция в первом полугодии сохранится на уровне 7,5-8%

Согласно данным Центрального статистического управления, потребительские цены в январе этого года выросли на 7,4% по сравнению с январем 2021 года. Как указывает Минфин, эти данные подтверждают, что динамику цен в Латвии продолжают определять высокие цены на энергоресурсы.

Минфин отмечает, что по сравнению с декабрем уровень потребительских цен не изменился. Таким образом, прекратилась тенденция предыдущих 12 месяцев, когда потребительские цены постоянно росли, однако пока нельзя сказать, что уровень цен стабилизировался и они больше не будут повышаться.

Минфин напоминает, что с 1 января вступили в силу утвержденные правительством меры поддержки по компенсации роста цен на энергоресурсы для домашних хозяйств. Эти меры будут действовать до конца апреля, и по их окончании темп роста цен вновь может увеличиться. Кроме того, цены на электроэнергию, газ и теплоэнергию будут также определяться динамикой мировых цен на газ на биржах, где они в настоящее время сохраняются на стабильно высоком уровне.

Кроме того, стремительный рост цен на энергоресурсы в конце прошлого года еще не в полной мере отразился на ценах других товаров и услуг. Цены энергоресурсов - важный компонент производственных и логистических затрат, который влияет на конечные цены товаров и услуг, и этот вторичный эффект еще повлияет на потребительские цены.

Как указывает Минфин, в январе этого года цена топлива была на 26,3% выше, чем в прошлом году, а газ подорожал на 65,3%. Теплоэнергия была дороже на 25,2%, а в ближайшие месяцы подорожает еще больше, так как предприятия теплоснабжения продолжают повышать тарифы.

Еще одной негативной тенденцией является рост цен на продукты питания. Если в январе прошлого года наблюдалась дефляция в размере 0,5%, то в январе этого года продукты питания были на 9,4% дороже. Растут цены практически на все продукты питания, но быстрее всего - на хлеб, молочные продукты, растительное масло, овощи и сахар.