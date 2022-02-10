Чт, 10.02.2022
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Президент Эгил Левитс о зарплатах медиков

Макрон хочет построить во Франции 14 новых ядерных реакторов

ФОТО: YOAN VALAT / POOL / EPA

Президент Франции Эманюэль Макрон в четверг призвал к ренессансу французской отрасли атомной энергетики, сообщив, что хочет построить еще 14 новых ядерных реакторов, чтобы способствовать отказу от ископаемого топлива.

"Я хочу, чтобы мы построили шесть EPR2s, и мы начнем исследования о постройке дополнительных восьми EPR2s", - заявил Макрон на заводе турбин в Бельфоре, говоря о реакторах нового поколения, разработанных правительственной энергетической компанией EDF.

Макрон признал, что после ядерной катастрофы в Фукусиме Франция в последнее десятилетие недостаточно инвестировала в отрасль атомной энергетики.

Президент отметил, что несколько стран сделали радикальный выбор, повернувшись спиной к атомной энергетике, но Франция не стала этого делать, хоть из-за сомнений и не инвестировала в эту отрасль.

Назвав регуляторы атомной энергетики Франции непревзойденными в своей твердости и профессионализме, Макрон назвал решение строить новые атомные электростанции "прогрессивным выбором - за доверие науке и технологиям".

Он также заявил, что попытается продлить срок эксплуатации всех существующих французских атомных электростанций, где это безопасно, и постарается внести больше новых инвестиций в возобновляемые источники энергии, например, в ветряную и солнечную энергии.

"У нас нет другого выбора, кроме как положиться на эти два столба", - заявил Макрон.


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