Макрон хочет построить во Франции 14 новых ядерных реакторов

"Я хочу, чтобы мы построили шесть EPR2s, и мы начнем исследования о постройке дополнительных восьми EPR2s", - заявил Макрон на заводе турбин в Бельфоре, говоря о реакторах нового поколения, разработанных правительственной энергетической компанией EDF.

Макрон признал, что после ядерной катастрофы в Фукусиме Франция в последнее десятилетие недостаточно инвестировала в отрасль атомной энергетики.

Президент отметил, что несколько стран сделали радикальный выбор, повернувшись спиной к атомной энергетике, но Франция не стала этого делать, хоть из-за сомнений и не инвестировала в эту отрасль.

Назвав регуляторы атомной энергетики Франции непревзойденными в своей твердости и профессионализме, Макрон назвал решение строить новые атомные электростанции "прогрессивным выбором - за доверие науке и технологиям".

Он также заявил, что попытается продлить срок эксплуатации всех существующих французских атомных электростанций, где это безопасно, и постарается внести больше новых инвестиций в возобновляемые источники энергии, например, в ветряную и солнечную энергии.