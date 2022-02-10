Украинский кризис: "нормандская четверка" пытается договориться, Борис Джонсон встретился с солдатами в Польше

У британского премьера Бориса Джонсона напряженный день. Утром британский премьер был в Брюсселе, где провел переговоры с союзниками по НАТО и пресс-конференцию с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

I want to thank every member of our Armed Forces currently serving in Europe, standing side by side with their NATO counterparts at its eastern flank.



We stand united and resolute in our commitment to the security of Europe against those who would seek to undermine it. pic.twitter.com/0WUXCo9M7k — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

После этого Джонсон вылетел в Варшаву, где встретился с премьером Матеушем Моравецким, министром обороны и некоторыми из 350 британских морских пехотинцев, прибывших в Варшаву незадолго до него.

На пресс-конференции в Брюсселе со Столтенбергом Джонсон заявил, что в ситуации вокруг Украины настал критический момент.

"Вероятно, следующие несколько дней будут самым опасным моментом в крупнейшем кризисе в сфере безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", - заявил он.

"Я, правда, не думаю, что решение [о новом вторжении] уже принято. Но это не значит, что оно невозможно, и очень скоро может произойти нечто совершенно катастрофическое", - добавил Джонсон.

Отвечая на вопрос, выделит ли Британия Украине больше средств на оборону в случае вторжения, Джонсон сказал, что его правительство подумает о том, что в его силах будет предложить.

"Рост числа российских сил означает сокращение времени предупреждения о возможной атаке", - отметил в свою очередь генсек НАТО. "Новая агрессия России приведет к увеличению присутствия НАТО, а не к его уменьшению", - добавил Столтенберг.

Вскоре после пресс-конференции британский премьер вылетел в Польшу, где встретился со своим коллегой Матеушем Моравецким. Премьер-министры провели двусторонние переговоры, после которых на совместной пресс-конференции Моравецкий поблагодарил Великобританию за поддержку на восточных рубежах НАТО.

Политики посетили место размещения первой бронетанковой бригады польских войск к юго-востоку от Варшавы, где их встретили министр обороны Мариуш Блащак и полковник Дай Беван, командир британских сил, размещенных в составе НАТО в Польше и Эстонии.

Незадолго до Джонсона в Варшаве приземлился самолет с 350 британскими морскими пехотинцами, которые пополнят этот контингент.

Московские переговоры Лиз Трасс

Лавров и Трасс в Москве ФОТО: EPA

Тем временем глава Британского МИД Лиз Трасс посетила Москву, провела встречу и совместную пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. На переговорах Трасс обвинила представителей российского МИД в риторике холодной войны и вновь подчеркнула, что агрессия против Украины может привести к кризису для всей Европы.

На пресс-конференции глава российского МИД сказал, что они с Трасс обсудили предложения России относительно гарантий нерасширения НАТО. "Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения", - сказал Сергей Лавров.