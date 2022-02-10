Украинский кризис: "нормандская четверка" пытается договориться, Борис Джонсон встретился с солдатами в Польше

В Берлине проходят переговоры в "нормандском формате", премьер Британии Борис Джонсон приехал в Варшаву, а глава британского МИД Лиз Трасс встретилась с Сергеем Лавровым в Москве. Все это происходит на фоне начала российско-белорусских военных учений "Запад-2022". Москва по-прежнему отрицает наличие планов о новом вторжении на украинскую территорию.
Переговоры в "нормандском формате" идут на уровне советников. Москву на этой встрече представляет заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а Киев - глава офиса президента Андрей Ермак.
В начале этой недели президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший сначала Москву, а потом Киев, связал с этой встречей большие надежды. "Нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) - это по сути единственная международная площадка, где представители России и Украины могут вести диалог напрямую.
Тема диалога - реализация Минских соглашений, формально главного документа, на котором должен быть основан мирный процесс в Донбассе. Они были подписаны семь лет назад, но ни один из их пунктов до сих пор полностью не выполнен.
Если на этот раз политсоветники придут к согласию, станут возможны переговоры по Донбассу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Зеленский пытается провести такую встречу уже не первый год.
У британского премьера Бориса Джонсона напряженный день. Утром британский премьер был в Брюсселе, где провел переговоры с союзниками по НАТО и пресс-конференцию с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
I want to thank every member of our Armed Forces currently serving in Europe, standing side by side with their NATO counterparts at its eastern flank.
We stand united and resolute in our commitment to the security of Europe against those who would seek to undermine it. pic.twitter.com/0WUXCo9M7k
После этого Джонсон вылетел в Варшаву, где встретился с премьером Матеушем Моравецким, министром обороны и некоторыми из 350 британских морских пехотинцев, прибывших в Варшаву незадолго до него.
На пресс-конференции в Брюсселе со Столтенбергом Джонсон заявил, что в ситуации вокруг Украины настал критический момент.
"Вероятно, следующие несколько дней будут самым опасным моментом в крупнейшем кризисе в сфере безопасности, с которым Европа столкнулась за последние десятилетия", - заявил он.
"Я, правда, не думаю, что решение [о новом вторжении] уже принято. Но это не значит, что оно невозможно, и очень скоро может произойти нечто совершенно катастрофическое", - добавил Джонсон.
Отвечая на вопрос, выделит ли Британия Украине больше средств на оборону в случае вторжения, Джонсон сказал, что его правительство подумает о том, что в его силах будет предложить.
"Рост числа российских сил означает сокращение времени предупреждения о возможной атаке", - отметил в свою очередь генсек НАТО. "Новая агрессия России приведет к увеличению присутствия НАТО, а не к его уменьшению", - добавил Столтенберг.
Вскоре после пресс-конференции британский премьер вылетел в Польшу, где встретился со своим коллегой Матеушем Моравецким. Премьер-министры провели двусторонние переговоры, после которых на совместной пресс-конференции Моравецкий поблагодарил Великобританию за поддержку на восточных рубежах НАТО.
Политики посетили место размещения первой бронетанковой бригады польских войск к юго-востоку от Варшавы, где их встретили министр обороны Мариуш Блащак и полковник Дай Беван, командир британских сил, размещенных в составе НАТО в Польше и Эстонии.
Незадолго до Джонсона в Варшаве приземлился самолет с 350 британскими морскими пехотинцами, которые пополнят этот контингент.
Московские переговоры Лиз Трасс
Тем временем глава Британского МИД Лиз Трасс посетила Москву, провела встречу и совместную пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. На переговорах Трасс обвинила представителей российского МИД в риторике холодной войны и вновь подчеркнула, что агрессия против Украины может привести к кризису для всей Европы.
На пресс-конференции глава российского МИД сказал, что они с Трасс обсудили предложения России относительно гарантий нерасширения НАТО. "Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения", - сказал Сергей Лавров.
Лиз Трасс написала в "Твиттере" после встречи, что послала министру Лаврову четкий сигнал: Россия должна разрядить обстановку, уважать суверенитет Украины и вступить в осмысленные переговоры.
I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.
If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz
Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", которыми Москва объясняет скопление войск на границе с Украиной, начались в ночь на четверг, они продлятся десять дней.
Одновременно проводятся внезапные проверки войск в других регионах России. Масштабы передвижения войск на территории России некоторые наблюдатели называют крупнейшими со времени окончания холодной войны.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель учений - обеспечение военной безопасности двух стран и противодействие терроризму.
Численность войск, которые принимают в них участие, официально не раскрывалась. По информации спецслужб США, речь идет примерно о 30 тыс. личного состава. В учениях принимает участие боевая авиация.
В России войска будут задействованы на учениях в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии. Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму.
В конце января начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич официально заявил, что численность учений не будет превышать "порог уведомления".
Согласно венскому документу 2011 года, уведомлять остальных его участников необходимо, когда численность войск на учениях превышает 9 тыс. человек. Если же их больше 13 тысяч, то на учения должны быть приглашены иностранные наблюдатели.