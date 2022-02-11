День #7 ⟩ Серебро Большунова и братья Дукурсы без медалей Олимпиады

Сноуборд, хафпайп, мужчины

Первые медали пятницы разыграли сноубордисты, где в дисциплине "хафпайп" не было равных 23-летнему японцу Аюму Хирано. В лучшей из своих трёх попыток спортсмен показал результат 96 баллов. Второе место занял австралиец Скотти Джеймс (92,50), третье - швейцарец Ян Шеррер (87,25).

Горные лыжи, супергигант, женщины

Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в супергиганте. 30-летняя спортсменка показала результат 1 минута 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пухнер (1.13,73), третье - швейцарка Мишель Гизин (1.13,81).

Лыжные гонки, 15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

Представитель Финляндии Ийво Нисканен победил в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом и принёс своей стране первую золотую медаль на Играх-2022. Нисканен преодолел дистанцию за 37 минут 54,8 секунды, опередив российского лыжника Александра Большунова (отставание - 23,2 секунды) и норвежца Йоханнеса Клебо (+37,5).

Большунов завоевал вторую медаль на этой Олимпиаде, ранее он стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. Нисканен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее финн выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).

В гонке также принимали участие латвийские лыжники - Раймо Вигантс занял 62-е место, отстав от Нисканена на 5 минут 16,1 секунду. Ещё один латвийский лыжник Роберт Слотиньш финишировал 74-м (отставание - 6 минут 50 секунд).

Конькобежный спорт, 10 000 м, мужчины

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул провёл блестящий забег на дистанции 10 000 метров и завоевал золотую медаль. Его результат составил 12 минут 30,74 секунды - это новый мировой рекорд. Второе место занял нидерландец Патрик Руст (+13,85), третье - итальянец Давиде Гьотто (+15,24).

Биатлон, спринт, женщины

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн завоевала золотую медаль в спринте на 7,5 км. 31-летняя спортсменка пробежала дистанцию за 20 минут и 44 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (отставание 30,9 секунды; 0 промахов), а бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер (+37,2; 0).

Латвийская биатлонистка Байба Бендика с тремя промахами финишировала 50-й, отстав от победительницы на 2 минуты 26,4 секунды.

Шорт-трек, 1000 м, женщины

Нидерландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг стала победительницей соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров. В финальном забеге она показала результат 1:28.391, опередив кореянку Чхве Мин Джон (1.28,443) и бельгийку Ханну Десмет (1.28,928), которая на протяжении всего забега была последней, но из-за падения двух соперниц сумела завоевать бронзовую медаль.

Примечательно, что в предварительном забеге 24-летняя Схюлтинг обновила мировой рекорд, пробежав дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Для нидерландки это уже вторая медаль на Олимпийских играх в Пекине. Ранее она стала серебряным призёром на дистанции 500 метров. Также в её коллекции есть золото и бронза Игр в Пхёнчхане.

Скелетон, мужчины

Немецкий скелетонист Кристофер Гротхер впервые стал олимпийским чемпионом. По сумме четырёх заездов он показал результат 4 минуты 1,01 секунды. Вторым стал ещё один немец Аксель Юнг (отставание - 0,66 секунды), а бронза досталась китайцу Яню Вэньганю (+0,76), который завоевал первую для своей страны медаль в скелетоне в истории Олимпиад.

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы не смогли навязать борьбу лидерам и по итогам четырёх заездов заняли 7-е и 9-е места соответственно.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Германия – 7-4-0 (11) Норвегия – 6-3-5 (14) Нидерланды – 5-4-1 (10) Швеция – 5-2-2 (9) Австрия – 4-6-4 (14) США – 4-5-1 (10) Китай – 3-3-1 (7) Команда ОКР – 2-4-6 (12) Италия – 2-4-4 (10) Япония – 2-2-4 (8) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России