Остапенко пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Матч между теннисистками продолжался 58 минут и завершился разгромной победой Остапенко со счётом 6:1, 6:2.

По ходу встречи Остапенко, занимающая 25-ю позицию рейтинга WTA, сделала четыре эйса и четыре брейка, а также один раз ошиблась при подаче. Петкович (65 WTA) по разу подала навылет и допустила двойную ошибку, не реализовав ни одного из пяти брейк-пойнтов. В личном противостоянии 24-летняя теннисистка вышла вперёд - 3:2.

За выход в следующий раунд Остапенко уже заработала 100 рейтинговых очков. В 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге она сразится с Александрой Саснович (71 WTA) из Беларуси, которая во втором раунде победила румынку Жаклин Кристиан - 6:2, 6:3.

"Планирую сыграть Дубай, Доху и потом американскую серию - Индиан-Уэллс и Майами. Постараюсь сыграть хорошо, обрести стабильность, чтобы закончить год в топ-10", - поделилась планами Остапенко в беседе с Gotennis.