Пт, 11.02.2022
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"Даллас" обменял Кристапа Порзиньгиса на другого игрока из Латвии

Кристап Порзиньгис ФОТО: AFP/SCANPIX

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс" обменял латвийского форварда Кристапа Порзиньгиса в "Вашингтон Уизардс", сообщает обозреватель ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен "Даллас" получит разыгрывающего Спенсера Динуидди и другого латвийского форварда Дависа Бертанса.

Ранее "Вашингтон" обменял форварда Монтрезла Харрелла в "Шарлотт Хорнетс" на центрового Вернона Кэри и защитника Иша Смита. Кроме того, "Вашингтон" отдал разыгрывающего Аарона Холидея в "Финикс Санз".

Таким образом, Порзиньгис покидает "Даллас" после трёх проведённых в клубе сезонов. 26-летний баскетболист в текущем сезоне набирал в среднем 19,2 очка и 7,7 подбора, но из-за травмы правого колена, которое беспокоит его на протяжении всей карьеры, не выходил на площадку с 29 января.

29-летний Давис Бертанс дебютировал в НБА 25 октября 2016 года за команду "Сан-Антонио Спёрс". Летом 2019 года Бертанс перешёл в "Вашингтон" в результате трёхстороннего обмена.

"Даллас" после провального старта сезона сумел найти свою игру и на данный момент занимает 5-е место на Западе. "Вашингтон Уизардс" распологается на 11-м месте в Восточной конференции.


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