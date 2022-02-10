"Даллас" обменял Кристапа Порзиньгиса на другого игрока из Латвии

Взамен "Даллас" получит разыгрывающего Спенсера Динуидди и другого латвийского форварда Дависа Бертанса.

Ранее "Вашингтон" обменял форварда Монтрезла Харрелла в "Шарлотт Хорнетс" на центрового Вернона Кэри и защитника Иша Смита. Кроме того, "Вашингтон" отдал разыгрывающего Аарона Холидея в "Финикс Санз".

Таким образом, Порзиньгис покидает "Даллас" после трёх проведённых в клубе сезонов. 26-летний баскетболист в текущем сезоне набирал в среднем 19,2 очка и 7,7 подбора, но из-за травмы правого колена, которое беспокоит его на протяжении всей карьеры, не выходил на площадку с 29 января.

29-летний Давис Бертанс дебютировал в НБА 25 октября 2016 года за команду "Сан-Антонио Спёрс". Летом 2019 года Бертанс перешёл в "Вашингтон" в результате трёхстороннего обмена.