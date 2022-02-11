Российские хоккеисты одержали вторую победу подряд на Олимпиаде-2022

Матч проходил в Пекине на стадионе "Национальный" и завершился победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Счёт на 29-й минуте встречи открыл форвард Павел Карнаухов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.

За весь матч российские хоккеисты нанесли 33 броска по воротам соперника, а сборная Дании - 16. Россияне пять раз играли в большинстве, датчане - всего однажды. Российский голкипер Иван Федотов оформил второй "сухарь" подряд.

Напомним, в первом матче на турнире россияне оказались сильнее команды Швейцарии (1:0), а Дания обыграла Чехию (2:1). В третьем матче команда ОКР сыграет с командой Чехии (12 февраля), а Дания в тот же день со Швейцарией.

В пятницу, 11 февраля, состоится ещё три матча: Чехия - Швейцария (10:40 по латвийскому времени), Швеция - Словакия (10:40) и Латвия - Финляндия (15:10).