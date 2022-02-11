Российские хоккеисты одержали вторую победу подряд на Олимпиаде-2022
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) обыграла сборную Дании во втором матче группового этапа Олимпийских игр.
Команда Олимпийского комитета России (ОКР) обыграла сборную Дании во втором матче группового этапа Олимпийских игр.
Матч проходил в Пекине на стадионе "Национальный" и завершился победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Счёт на 29-й минуте встречи открыл форвард Павел Карнаухов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.
За весь матч российские хоккеисты нанесли 33 броска по воротам соперника, а сборная Дании - 16. Россияне пять раз играли в большинстве, датчане - всего однажды. Российский голкипер Иван Федотов оформил второй "сухарь" подряд.
Напомним, в первом матче на турнире россияне оказались сильнее команды Швейцарии (1:0), а Дания обыграла Чехию (2:1). В третьем матче команда ОКР сыграет с командой Чехии (12 февраля), а Дания в тот же день со Швейцарией.
В пятницу, 11 февраля, состоится ещё три матча: Чехия - Швейцария (10:40 по латвийскому времени), Швеция - Словакия (10:40) и Латвия - Финляндия (15:10).
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить на RUS TVNET в разделе "Пекин-2022".