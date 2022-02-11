Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. МОК настаивает на отстранении

В пробе, взятой 25 декабря на чемпионате России, был выявлен положительный аналитический результат запрещённого вещества триметазидина. После этого Валиева была временно отстранена от соревнований, но 9 февраля фигуристка оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, и в тот же день состоялось слушание.

Было принято решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Позднее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) тоже подаст апелляцию в CAS на снятие временного отстранения и попросит его восстановить.

МОК воспользуется своим правом подать апелляцию, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года).

Галерея: Тренировка Камилы Валиевой в Пекине

Решение о результатах команды Олимпийского комитета России (ОКР) в командном турнире по фигурному катанию может быть принято ISU только после принятия окончательного решения по данному делу.

В релизе ITA также говорится, что Валиева является несовершеннолетней и, следовательно, относится к "защищённым лицам" (этот статус распространяется на лиц, не достигших 16 лет). В связи с этим стороны не обязаны публично раскрывать её имя или рассказывать о любом деле, в котором она может быть замешана.

Тем не менее, из-за освещения дела средствами массовой информации на основе неофициальной информации, ITA признала необходимость огласить официальную информацию в связи с повышенным общественным интересом.