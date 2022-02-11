Украинские беженцы в Латвии: что будет, если Россия нападет?

Ринкевич подчеркнул, что в настоящее время используются все дипломатические средства для предотвращения возможного вторжения российских войск в Украину, однако политик воздержался от оценок, окажется ли это успешным.

"Если случится что-то плохое, то не потому, что кто-то не испробовал все дипломатические средства, а потому, что руководство России решило воевать, но в таком случае вся ответственность будет на российской стороне", - сказал глава МИД.

На просьбу прокомментировать количество беженцев, с которыми Латвии пришлось бы считаться в случае вторжения России в Украину, Ринкевич не назвал точных цифр, но напомнил, что Украина не имеет прямой границы с Латвией, как, например, страны, официальные лица которых уже сделал более конкретные заявления по этому вопросу. При этом он подчеркнул, что

латвийские власти готовятся к возможному наплыву беженцев.

При этом может возникнуть ситуация, когда одна из стран-партнеров ЕС не сможет справиться с большим наплывом беженцев, другим странам придется прийти на помощь, активировав механизм ЕС по перераспределению беженцев, напомнил Ринкевич.

Как сообщалось, Россия сосредоточила у границ Украины 100-тысячный контингент военнослужащих, что вызывает опасения по поводу возможного вторжения. Президент России Владимир Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых им "гарантий безопасности", ему придется принять "военно-технические меры".

На видеосаммите 7 декабря президент США Джо Байден предупредил Путина, что США введут беспрецедентные санкции против России, если та нападет на Украину.