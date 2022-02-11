Отмена ограничений и продление сертификатов: эксперты строго против

Тем временем различные предпринимательские организации все громче и настойчивее требуют немедленной отмены ковид-сертификатов во всех сферах, и к ним присоединилась также коалиционная Новая консервативная партия, предлагающая в частном секторе отменить требование о том, что очно можно работать только с наличием ковид-сертификата.

В этом хоре политиков и предпринимателей почти не слышны голоса экспертов по здоровью общества и эпидемиологов. На просьбу прокомментировать запланированные смягчения ограничений и возможное продление срока годности сертификатов многие ответили отказом, так как не хотят комментировать процесс принятия полностью политизированных решений.

Эксперты решили молчать, потому что не видят смысла говорить.

Свою позицию не боится выражать член Государственного совета по иммунизации Айнис Дзалбс. Он считает, что ни в коем случае нельзя продлевать сроки годности ковид-сертификатов, а также что сейчас преждевременно принимать решение о том, что с 1 марта сертификаты больше не нужно будет предъявлять в магазинах.

По словам Дзалбса, в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса нельзя смотреть только на показатели госпитализации, не принимая во внимание уровень заболеваемости, который может парализовать систему первичного медицинского обслуживания.