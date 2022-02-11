У хоккеиста сборной Латвии положительный тест на Covid-19

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш рассказал LTV, что сейчас всей команде приходится всюду ходить в масках, даже в раздевалке.

Витолиньш планировал включить Карсумса в состав на матч против Финляндии. Тренерский штаб решил, что на лёд выйдет Микс Индрашис, который в первом матче против Швеции остался вне заявки.

Спортивный журналист LTV Давид Эрнштрейт сообщил, что место в воротах займёт Янис Калниньш, а положительный тест Карсумса может серьёзно повлиять на дальнейший ход событий.

"Насколько я понимаю, Международная федерация хоккея на льду достаточно напугана. Команды прибыли в Пекин девять дней назад и случаев с Covid-19 должно было стать меньше. Вчера у 13 членов команды закончился статус контактной персоны, но теперь снова вся команда в этом статусе", - сказал Эрнштрейт.