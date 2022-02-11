В Вентспилсе в стену жилого дома врезалась легковушка

Люди выбрались из машины самостоятельно. Сотрудники VUGD осмотрели строение, но опасности не обнаружили, поэтому привели в порядок проезжую часть и уехали.

В минувшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов - 13 по тушению пожаров, 19 по спасательным работам, семь вызовов оказались ложными.

Вчера в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, сообщает Государственная полиция.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 11 водителей, за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения - двух водителей.