В Вентспилсе в стену жилого дома врезалась легковушка
В четверг, 10 февраля, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) выехала на вызов в Вентспилс, где в стену дома въехал автомобиль.
В четверг, 10 февраля, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) выехала на вызов в Вентспилс, где в стену дома въехал автомобиль.
Люди выбрались из машины самостоятельно. Сотрудники VUGD осмотрели строение, но опасности не обнаружили, поэтому привели в порядок проезжую часть и уехали.
В минувшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов - 13 по тушению пожаров, 19 по спасательным работам, семь вызовов оказались ложными.
Вчера в Латвии зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали семь человек, сообщает Государственная полиция.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 11 водителей, за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения - двух водителей.
За превышение скорости оформлено 138 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 440 протоколов.