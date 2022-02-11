Швеция одержала вторую победу. Россияне первыми вышли в 1/4 финала
Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпийских играх в Пекине, а результат матча Чехия - Швейцария гарантировал российским хоккеистам первое место в группе.
Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпийских играх в Пекине, а результат матча Чехия - Швейцария гарантировал российским хоккеистам первое место в группе.
Сборная Швеции во втором матче группового этапа обыграла команду Словакии со счётом 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клинберг. Единственный гол у словаков забил Юрай Слафковски.
Эта победа стала второй для шведской сборной на текущих Играх. Ранее шведы обыграли Латвию со счётом 3:2. Словакия, в свою очередь, потерпела второе поражение, в первом туре уступив Финляндии (2:6).
Галерея: Матч Швеции и Словакии
В параллельном матче группы "В" сборная Чехии в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Счёт на 5-й минуте открыл чешский форвард Иржи Смейкал, а на 9-й минуте ответную шайбу в большинстве забросил форвард сборной Швейцарии Гаэтан Хас. До конца основного времени и в овертайме счёт не изменился, а в серии послематчевых буллитов единственную попытку реализовал форвард чешской сборной Давид Крейчи.
В следующем матче Швеция сыграет со сборной Финляндии (13 февраля), а Словакия в этот же день встретится с Латвией. Днём ранее Чехия сыграет с командой ОКР, а Швейцария с Данией.
В пятницу, 11 февраля, состоится ещё один матч - в 15:10 по латвийскому времени сборная Латвии выйдет на лёд против команды Финляндии. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на портале RUS TVNET.
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Пекин-2022".