ФОТО: Пресс-фото

Во время пандемии особую популярность приобрели дистанционные консультации фармацевта. Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka предлагает их как по телефону, так и в формате онлайн-переписки “LiveChat”. Центр обслуживания клиентов BENU Aptieka начал работать в марте прошлого года, и за последние шесть месяцев по сравнению с первыми шестью месяцами его деятельности число полученных звонков значительно выросло. Больше всего удаленных консультаций было предоставлено фармацевтами именно за последние три месяца.

Наиболее часто задаваемые вопросы. Как отмечает фармацевт э-коммерции BENU Екатерина Осипова, чаще всего по телефону клиенты консультируются о выборе и приеме медикаментов, пищевых добавок, использовании диагностических устройств (приборов для измерения давления, тестов на Covid-19) и косметики. Также часто задаются вопросы об обработке ран, пролежней. Бывают случаи, когда пациент при покупке лекарства получает консультацию на месте, а затем, при прочтении инструкции или с началом курса приема медикамента, у него возникают дополнительные вопросы. Тогда также удобнее проконсультироваться с фармацевтом по телефону.

Фармацевтическое обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями. Удаленные консультации фармацевтов особенно актуальны для пациентов с хроническими заболеваниями, которые не могут сами дойти до аптеки и проконсультироваться очно.

Онлайн-переписка "LiveChat". Это технологическое решение клиенты часто используют, чтобы анонимно задать вопросы, которые им, возможно, неудобно задавать на месте в аптеке.

Также “LiveChat” предпочитают молодые клиенты, в то время как пожилые чаще отдают предпочтение телефонным консультациям.

ФОТО: Пресс-фото

Быстро, удобно и качественно. По словам фармацевта, обычно клиенты звонят по одному конкретному вопросу, поэтому в среднем одна консультация длится около 3 минут. При необходимости она может длиться дольше – бывали также консультации продолжительностью 30 минут.

Фармацевт напоминает: если у вас возник вопрос по лекарству, необходимо знать его название или активное вещество. Нужно учитывать, что в соответствии с законом “О защите личных данных” во время дистанционной консультации фармацевт не может посмотреть электронные рецепты пациента. Остальная информация уточняется в ходе консультации, так как каждый случай индивидуален.

При необходимости клиент может обратиться также за более подробной консультацией к клиническому фармацевту.

Получить консультацию фармацевта можно по телефону 25 621 621 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов. Консультации доступны на латышском и русском языках.