Сборная Латвии потерпела второе поражение подряд на Олимпиаде

Матч проходил на стадионе "Национальный" в Пекине и завершился победой сборной Финляндии со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В первом периоде командам не удалось поразить ворота друг друга, несмотря на достаточно большое количество опасных моментов. В целом первые 20 минут прошли в довольно равной борьбе, но всё изменилось после перерыва.

Финны с первых минут начали активно угрожать воротам Яниса Калниньшса, вынуждая латвийских хоккеистов всё больше времени проводить в защите. Ближе к концу второго периода после броска Теему Хартикайнена ворота Калниньша спасла штанга ворот, но буквально в следующей же атаке Валттери Кемилайнен броском от синей линии открыл счёт в матче.

В заключительном игровом отрезке сборная Латвии выглядела гораздо лучше и на 44-й минуте Родриго Аболс классным броском в верхний угол сумел поразить ворота Харри Сятери. К сожалению, в оставшееся время подопечные Витолиньша не сумели перевернуть ход встречи, а на 55-й минуте Леонид Комаров броском от синей линии вновь вывел финнов вперёд. Точку в матче на 59-й минуте поставил Марко Анттила.

В последнем матче группового этапа сборная Латвии сыграет со Словакией (13 февраля), а Финляндия в тот же день сыграет со Швецией. После двух проведённых матчей сборные Латвии и Словакии замыкают группу (0 очков), а Финляндия и Швеция (6 очков) занимают первое и второе места соответственно.

В субботу, 12 февраля, состоится четыре матча: Канада - США (6:10 по латвийскому времени), Германия - Китай (10:40), команда ОКР - Чехия (15:10) и Швейцария - Дания (15:10).