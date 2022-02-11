Видео ⟩ "Преступление против хозяйки": в Иманте ночью загорелась входная дверь квартиры

Дворник дома говорит, что за территорией регулярно ухаживают, и раньше здесь никогда не было черного следа. Ему пришлось задержаться на первом этаже дольше, чем обычно, чтобы убрать копоть с пола и стен.

Запах гари будет ощущаться в подъезде еще несколько дней, но негативные эмоции, пережитые ночью, останутся в памяти жильцов гораздо дольше. Около четырех часов утра в многоквартирном доме загорелась входная дверь.

"Я ложилась спать, надела наушники, но вдруг услышала звук пожарной сигнализации. Обычно ночью сигнализация никогда не срабатывает. Кто-то мог пошутить, нажать ту кнопку, но я вышла и увидела, что там везде дым, и только тогда я заметила, что горит дверь.

Я тоже не знаю, может внутри квартиры горят провода и человек там уже сгорел. Не могла зайти, не могла ничего сделать", - рассказывает соседка Валерия.

Женщина указывает, что из-за случившегося поднялись соседи, а хозяйка квартиры выбежала в подъезд. Испугавшись, она попыталась потушить пламя самостоятельно, тогда к ней с ведрами воды прибежали соседи.

"Все были очень напуганы, мы не могли знать, она могла задохнуться. Если бы здесь что-то загорелось, мы бы все сгорели. Либо пламя перешло бы на нашу и на шестую квартиру.

Здесь живут пенсионеры, куда им деваться? Прыгать в окно?" - риторически спрашивает жительница дома.

К счастью, на этот раз до прыжков не дошло, так как жителям удалось ликвидировать возгорание, а вызванные на место пожарные полностью потушили пламя. Жители убеждены, что в отношении собственницы квартиры было совершено преступление, но поскольку опасность угрожала и другим квартирам, в интересах жильцов было бы как можно скорее установить и задержать преступника.

По информации, которой располагает передача, пострадавшая уже обратилась в полицию. Здание оборудовано камерами видеонаблюдения, записи с которых могут облегчить расследование сотрудникам полиции.