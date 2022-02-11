Пт, 11.02.2022
Надо потрудиться, чтобы выглядеть так дешево Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер
Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер

На территории Большой эстрады Межапарка начнет работать снежный парк

ФОТО: LETA

На территории Большой эстрады Межапарка в Риге в субботу, 12 февраля, после двухлетнего перерыва для детей и взрослых вновь откроются трассы для катания на надувных камерах Rīgas sniega parks ("Рижский снежный парк") сообщил координатор проектов внешней коммуникации управления коммуникации Рижской думы Раймонд Грантс.

На территории Большой эстрады, несмотря на оттепель, в выходные будет произведено достаточно снега, чтобы все желающие могли насладиться зимними развлечениями.

Rīgas Sniega parks находится в реконструированной зрительской зоне Большой эстрады. С нее убраны скамейки и создан аттракцион для катаниях на тюбингах с несколькими трассами - как для детей, так и для взрослых.

Посетителям будет доступно 100 тюбингов, специально предназначенных для катания. После каждой поездки надувную камеру и ездока доставят к месту старта на подъемнике.

Организаторы сообщают, что слой снега в зоне для катания достаточно толстый, а при возвращении холодов его можно будет увеличить, как и количество трасс.

В результате конкурса право на создание и эксплуатацию парка получило Žagarkalns.

Rīgas Sniega parks будут будет принимать посетителей в эпидемиологически безопасном, "зеленом" режиме.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back