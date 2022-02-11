11 февраля в одном абзаце ⟩ Продление срока сертификатов, смерть Мартиньша Ритиньша и поражение сборной Латвии
Сегодня правительство продлило срок действия сертификатов! Пока до 1 марта. Но это не точно. Рассказываем, чем запомнится 11 февраля.
Сегодня правительство продлило срок действия сертификатов! Пока до 1 марта. Но это не точно. Рассказываем, чем запомнится 11 февраля.
События дня в одном абзаце
Срок действия ковид-сертификатов продлен до 1 марта. В то же время в Минздраве сообщили, что 15 февраля правительство может еще раз перенести этот срок - до 1 апреля. Как всегда - ничего непонятно, но очень интересно! Тем временем Павлютс сказал, что правительство достигло договоренности об ослаблении ограничений и отказе от сертификатов в магазинах. Пока правительство обсуждает смягчения ограничений, в Латвии количество умерших от коронавируса перевалило за 5000. Грустные новости - сегодня скончался выдающийся шеф-повар Мартиньш Ритиньш. Школьники должны соблюдать карантин, если в семье есть заболевший, а передача Panorāma сообщила, что используемый в школах Латвии антиген-тест имеет нулевую эффективность. Помните огромный стол на переговорах Путина и Макрона? Оказывается, он был там не просто так. Макрон перед встречей с Путиным отказался делать ПЦР-тест на Covid-19, чтобы его "ДНК не попала в руки Кремля". Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину, а Россия перекрыла небо в районе Крыма. Новости спорта: допинг-проба Валиевой дала положительный результат. МОК настаивает на отстранении. Сборная Латвии потерпела второе поражение подряд на Олимпиаде, а Остапенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Устали от новостей? В преддверии 14 февраля собрали для вас пять самых романтических и уединенных мест для отдыха зимой со своей второй половинкой.
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