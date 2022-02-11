11 февраля в одном абзаце ⟩ Продление срока сертификатов, смерть Мартиньша Ритиньша и поражение сборной Латвии

События дня в одном абзаце

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Если кого-то и можно назвать русским защитником латышского языка в соцсетях, так это 23-летнюю учительницу Диану Карпову. И преподает она нескучно, не для галочки и с любовью к своему делу.

Чем себя порадовать

Вновь близится День святого Валентина, когда кинотеатры и телеэфиры ожидаемо заполняются разного вида и качества мелодрамами. До смерти надоело? Считаете фильмы про любовь ванильной клишированной глупостью? У авторов видеоподкаста "Кина - будет!" есть о чем с вами поспорить! Впервые - с гостем в студии!