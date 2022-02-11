Остапенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу над белоруской Александрой Саснович в 1/4 финала турнира St.Petersburg Ladies Trophy.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко одержала победу над белоруской Александрой Саснович в 1/4 финала турнира St.Petersburg Ladies Trophy.
Матч между теннисистками завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 в пользу латвийской теннисистки.
За 2 часа 27 минут матча 24-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Саснович семь раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала пять брейков. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу Остапенко.
За выход в следующий раунд Остапенко уже заработала 185 рейтинговых очков. В полуфинале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Остапенко сразится с швейцаркой Белиндой Бенчич или эстонкой Анетт Контавейт, которые проведут свой матч сегодня вечером.
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Призовой фонд турнира - 703 580 долларов.