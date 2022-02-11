Остапенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

За 2 часа 27 минут матча 24-летняя Остапенко выполнила пять эйсов, девять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 27-летняя Саснович семь раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала пять брейков. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу Остапенко.