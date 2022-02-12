День #8 ⟩ Два норвежских брата завоевали золото и бронзу Олимпиады

Сноуборд, борд-кросс, смешанные команды

Американские сноубордисты Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис завоевали золотые медали борд-кросса в смешанных парах. Серебряные медали выиграли Омар Визинтин и Микела Мойоли из Италии, бронзу - канадцы Элиот Грондин и Мэриета О'Дайн.

40-летний Баумгартнер ранее принимал участие в зимних Олимпийских играх 2010 и 2014, но медаль завоевал впервые. 36-летняя Джекобеллис ранее на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в личных соревнованиях по сноуборд-кроссу, а в 2006 году американка стала серебряным призёром Игр в Турине.

Лыжные гонки, эстафета, женщины

Российские лыжницы впервые с 2006 года выиграли золото в эстафете 4x5 км. Олимпийскими чемпионками в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, которая на финишном этапе разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Бронза досталась сборной Швеции (отставание - 20,7 секунды), а сборная Латвии в составе Патриции Эйдуки, Китии Аузини, Байбы Бендики и Саманты Крампе заняла предпоследнее, 17-е место (+7:39.6).

Конькобежный спорт, 500 м, мужчины

Китайский конькобежец Гао Тинъюй стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров. Он преодолел дистанцию за 34,32 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял южнокореец Чха Мин Кё (34,39), а третьим стал японец Ватару Морисигэ (34,49).

Биатлон, спринт, мужчины

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 0,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе (отставание 25,5 секунды; 1 промах), бронзу выиграл старший брат Йоханнеса норвежец Тарьей Бё (+38,9; 1).

28-летний Йоханнес Бё стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее в Пекине он победил в смешанной эстафете и стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке. На Играх-2018 в Пхёнчхане Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, а также взял серебро в смешанной эстафете и эстафете 4×7,5 км.

Прыжки с трамплина, большой трамплин, мужчины

Ещё одну золотую медаль для Норвегии принёс Мариус Линдвик, который впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. По сумме двух прыжков Линдвик набрал 296,1 балла. Второе место занял японец Рёю Кобаяси (292,8), третье - немец Карл Гайгер (281,3).

Скелетон, женщины

Скелетонистка Ханна Нейс принесла сборной Германии восьмое золото на нынешней Олимпиаде, которое позволило сместить Норвегию с первого места в медальном зачёте. Результат 21-летней спортсменки в сумме за четыре заезда составил 4 минуты 7,62 секунды.

Второе место заняла австралийка Жаклин Нарракотт (+0,62), третье - Кимберли Бос из Нидерландов (+0,84). Как для Австралии, так и для Нидерландов - это первые олимпийские медали в истории женского скелетона.

В соревнованиях также принимала участие латвийская скелетонистка Эндия Терауда, результат которой в сумме за четыре заезда составил 4 минуты 11,57 секунды. Она заняла последнее, 20-е место.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Германия – 8-5-1 (14) Норвегия – 8-3-6 (17) США – 5-5-1 (11) Нидерланды – 5-4-2 (11) Швеция – 5-2-3 (10) Австрия – 4-6-4 (14) Китай – 4-3-1 (8) Команда ОКР – 3-4-6 (13) Италия – 2-5-4 (11) Япония – 2-3-5 (10) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России