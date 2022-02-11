Пт, 11.02.2022
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"Пила водку": пьяную 13-летнюю девочку доставили в больницу

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Несколько девочек злоупотребляли алкоголем, в результате чего одна из них была госпитализирована, сообщает передача Degpunktā.

Сотрудник Центра видеонаблюдения Ропажской муниципальной полиции в Сауриеши зафиксировал на видеокамеры троих девушек, которые вызвали интерес инспектора.

Во-первых, появились подозрения, что сидящие на остановке девушки могли употреблять алкоголь.

Начальник административного отдела муниципальной полиции Ропажского края Арвилс Бауманис рассказал, что, когда на место прибыли сотрудники полиции, девушки были опрошены и выяснилось, что одна из них находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Одной из девочек оказалось всего 13 лет. На место сразу же были вызваны медики.

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"Хочу к маме. Я пила. Никаких таблеток не принимала. Пила водку. Хочу к маме", - говорила пьяная девушка.

Девушка была доставлена ​​в больницу. Судя по всему, количество выпитого алкоголя поставило под угрозу здоровье школьницы.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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