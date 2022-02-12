Сборная Канады по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде

Матч прошёл на стадионе "Национальный" в Пекине и завершился победой американцев со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энди Миэл (3-я минута), Бен Мейерс (19`), Брендан Бриссон (23`), Кен Агостино (47`). У сборной Канады отличились Мэт Робинсон (2`), Корбан Найт (35`).

Сборная США возглавила группу "А" после победы над канадцами, набрав 6 очков. Сборная Канады с тремя очками занимает второе место. В следующем матче американцы сыграют с Германией, а Канада - с Китаем (обе встречи пройдут 13 февраля).

В субботу, 12 февраля, состоится ещё три матча: Германия - Китай (10:40 по латвийскому времени), команда ОКР - Чехия (15:10) и Швейцария - Дания (15:10).