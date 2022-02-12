За сутки в авариях пострадали 12 человек, один погиб

В пятницу вечером аварию возле Берзкрогса в Цесисском крае потерпел микроавтобус. В результате аварии один человек погиб, еще пять пострадали.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 416 административных протоколов, в том числе 151 за превышение скорости, 15 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управление в состоянии наркотического опьянения, еще три протокола - за агрессивную езду.