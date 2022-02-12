Сб, 12.02.2022
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Джо Байден, президент США

За сутки в авариях пострадали 12 человек, один погиб

ФОТО: Shutterstock

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в автоавариях пострадали 12 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

В пятницу вечером аварию возле Берзкрогса в Цесисском крае потерпел микроавтобус. В результате аварии один человек погиб, еще пять пострадали.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 416 административных протоколов, в том числе 151 за превышение скорости, 15 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, один - за управление в состоянии наркотического опьянения, еще три протокола - за агрессивную езду.


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