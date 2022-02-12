Российские лыжницы спустя 16 лет выиграли золото в эстафете

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой преодолела дистанцию за 53 минуты 41 секунду.

Последний раз российские лыжницы выигрывали золото на Олимпийских играх в эстафете в 2006 году.

На первом этапе за ОКР выступала Юлия Ступак, которая передала эстафету, находясь на первом месте в гонке. Её отрыв от ближайшей преследовательницы из Германии Катерине Заюрбрай составил 1,5 секунды. На втором этапе Наталья Непряева передала эстафету, находясь на втором месте в гонке - она уступа немке Катарине Хенниг 4,3 секунды.

Перед последним этапом эстафеты Татьяна Сорина передала эстафету, уступая немке Виктории Карль 5 секунд. Победу россиянкам принесла 21-летняя Вероника Степанова, которая на финишном этапе разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Бронза досталась сборной Швеции (отставание - 20,7 секунды), а Норвегия, которая считалась одним из фаворитов эстафеты, пришла к финишу пятой (+28.8). Отметим, что на первом этапе эстафеты норвежская лыжница Тириль Уднес Венг столкнулась с представительницей Латвии Патрицией Эйдукой. Повреждения они не получили, но потеряли из-за этого несколько секунд.