Сб, 12.02.2022
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Джо Байден, президент США
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Почему сугробы тают так медленно?

Сугроб на улице Мейстару ФОТО: Zane Bitere/LETA

Кто же не ходил по улице солнечным весенним днем ​​и с неподдельным отвращением не смотрел на бурые груды снега на тротуарах? Казалось бы - уже птички поют, солнышко светит, почки распускаются, а снежные кучи как не становились, так и не становятся меньше. Почему они так сильно не хотят с нами прощаться?

Как пишет портал Boston, отвратительные груды снега в весеннюю погоду более долговечны из-за комбинации нескольких факторов. Сначала нужно понять, что существует скрытая теплота таяния, нужная, чтобы вода из твердого состояния превратилась в жидкую. Это тепло зависит от температуры воздуха.

Чтобы растаял большой сугроб, нужно не только повышение температуры воздуха, но еще и энергия и время. Как и с кубиком льда - если взять его в руку, он не растает сразу же.

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Скорость таяния сугробов зависит от их размера и плотности. Такие сугробы обычно создает человек, убирая снег, скажем, с тротуаров, и складывая их в большие кучи. Таким образом груда становится плотнее и тяжелее. Кроме того, снег, находящийся ближе к поверхности сугроба, начинает работать как изолятор для снега под ним. Именно поэтому сугробам не хватает одного лишь солнечного света, чтобы растаять.

Есть одна возможность, как избавиться от неприятных сугробов - просто увезти их. Впрочем, дешевле все-таки подождать дождя, который буквально раздробит груду снега, что позволит ей быстро растаять.


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