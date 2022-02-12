Почему сугробы тают так медленно?

Как пишет портал Boston, отвратительные груды снега в весеннюю погоду более долговечны из-за комбинации нескольких факторов. Сначала нужно понять, что существует скрытая теплота таяния, нужная, чтобы вода из твердого состояния превратилась в жидкую. Это тепло зависит от температуры воздуха.
Чтобы растаял большой сугроб, нужно не только повышение температуры воздуха, но еще и энергия и время. Как и с кубиком льда - если взять его в руку, он не растает сразу же.
Скорость таяния сугробов зависит от их размера и плотности. Такие сугробы обычно создает человек, убирая снег, скажем, с тротуаров, и складывая их в большие кучи. Таким образом груда становится плотнее и тяжелее. Кроме того, снег, находящийся ближе к поверхности сугроба, начинает работать как изолятор для снега под ним. Именно поэтому сугробам не хватает одного лишь солнечного света, чтобы растаять.
Есть одна возможность, как избавиться от неприятных сугробов - просто увезти их. Впрочем, дешевле все-таки подождать дождя, который буквально раздробит груду снега, что позволит ей быстро растаять.