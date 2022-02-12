Почему сугробы тают так медленно?

Кто же не ходил по улице солнечным весенним днем ​​и с неподдельным отвращением не смотрел на бурые груды снега на тротуарах? Казалось бы - уже птички поют, солнышко светит, почки распускаются, а снежные кучи как не становились, так и не становятся меньше. Почему они так сильно не хотят с нами прощаться?