Экономист Банка Латвии предупреждает о болезненном росте цен на продукты

Хотя в январе 2022 года годовая инфляция в Латвии была меньше, чем в предыдущем месяце, составив 7,4% по сравнению с 7,9% в декабре 2021 года, это не означает, что пик инфляции позади, считает эксперт.

"В результате мер поддержки со стороны правительства для потребителей снизились цены отдельных энергоресурсов, что немного затормозило общую инфляцию. Тем не менее, эти меры носят кратковременный характер и запланированы на четыре месяца, поэтому влияние подорожания энергоресурсов на инфляцию сдвинется на середину года. Правда, это не значит, что в мае ожидается отскок цен на нынешний уровень - к этому времени, возможно, изменятся цены на рынке", - отмечает Опмане.

По словам экономиста, помимо роста цен на энергоресурсы в настоящее время все актуальнее становится и подорожание продуктов питания. Это связано с ростом производственных затрат, в том числе на энергоресурсы и рабочую силу, что вначале отражается в росте цен на непереработанные продукты, а затем продолжается по всей цепочке производства до потребителя.

"Точно так же, как цены на энергоресурсы, цены на продовольствие по всему миру тоже растут", - говорит экономист Банка Латвии.

С учетом того, что расходы на еду составляют около четверти общего объема расходов латвийских потребителей, рост цен на продукты питания население, возможно, ощутит еще болезненнее, чем рост цен на энергоресурсы. Кроме того, у жителей с меньшим доходом удельный вес трат на продукты питания в потребительской корзине еще больше.

"Что же делать латвийскому потребителю, не имеющему возможности вырастить в огороде для себя укроп и картофель?

Мы не можем ожидать, что государство будет компенсировать рост всех возможных цен, но, вероятно, в течение этого года все более актуальным будет становиться вопрос о поддержке менее материально обеспеченных групп населения", - подчеркивает Опмане.