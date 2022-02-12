Шесть пропущенных шайб и первое поражение россиян на Играх в Пекине

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в третьем матче группового этапа в овертайме проиграла Чехии со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0).

Счёт на 5-й минуте матча открыл Владимир Ткачёв, которому ассистировали Никита Гусев и Никита Нестеров. На 13-й минуте россияне впервые на турнире пропустили шайбу - автором гола стал Томаш Кундратек.

В начале второго периода россияне опять же впервые на турнире реализовали большинство - отличился Нестеров. На 38-й минуте нападающий российской сборной России Дмитрий Воронков был удалён до конца матча за удар в голову нападающему соперника Лукашу Седлаку. Сразу после этого чехи дважды за минуту отличились в большинстве - голы на счету Давида Крейчи и Михаэля Шпачека.

На 4-й минуте третьего периода Лукаш Клок сделал счёт 4:2 в пользу Чехии, но уже через 36 секунд Кирилл Семёнов отыграл одну шайбу россиян. На 47-й минуте Арсений Грицюк сравнял счёт, а на 49-й Андрей Чибисов вывел россиян вперёд. Ещё через 32 секунды Чехия сравняла счёт благодаря голу Томаша Гика. Победу чехам в овертайме принёс Либор Шулак.

В параллельном матче группы "В" сборная Дании обыграла команду Швейцарии со счётом 5:3. Таким образом, команда ОКР заняла первое место в группе (7 очков), Дания - второе (6), Чехия - третье (4), Швейцария - четвёртое (1).

Ранее в субботу в матчах группы "В" сборная США обыграла Канаду (4:2), а Германия едва не упустила победу над Китаем (3:2). Немцы вели в счёте 3:0, но на последней минуте второго периода гол забил Шуай Фу, оформивший первую шайбу Китая в истории Олимпийских игр, а на 49-й минуте до минимума разрыв сократил Тайлэ Ван.

В воскресенье, 13 февраля, состоятся четыре матча. В 6:10 по латвийскому времени сборная Латвии выйдет на лёд против команды Словакии. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на портале RUS TVNET. Также в воскресенье Финляндия сыграет со Швецией, Китай с Канадой, а США с Германией.