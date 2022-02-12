В Риге и Вильнюсе выросли цены на топливо, в Таллинне - не изменились

Самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самые высокие цены на дизельное топливо были в Таллинне, самые низкие - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки выросла на 1,7% - до 1,584 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1,9% до 1,444 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин подорожал на 1,6% до 1,516 евро за литр, дизельное топливо - на 3,1% до 1,466 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены бензина 95-й марки и дизельного топлива не изменились и составляли соответственно 1,659 евро и 1,499 евро за литр.