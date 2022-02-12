Ликвидировано предприятие Даугавпилсского аэропорта

Предприятие было зарегистрировано в 2005 году, но с 2009 года доходов от основной деятельности не получало. Убытки Daugavpils lidosta в 2020 году составили 43 280 евро, в 2019 году - 42 260 евро, в 2018 году - 37 520 евро.

Ранее Даугавпилсская дума постановила приостановить проект развития аэропорта в городе до 1 августа 2025 года, а в июле прошлого года депутаты приняли решение прекратить деятельность муниципального предприятия и начать процесс его ликвидации. Ликвидация предприятия позволит сэкономить самоуправлению около 30 000 евро в год, а в случае, если будут найдены инвесторы для развития аэропорта, может быть учреждено новое предприятие.

Ранее дума заявила, что в настоящее время у самоуправления нет необходимого финансирования для строительства международного регионального аэропорта. По мнению думы, из-за конкуренции с другими аэропортами гражданской авиации в регионе Балтийского моря и с учетом инвестиций соседних стран - Литвы и Эстонии - в инфраструктуру региональных аэропортов рыночная доля авиаперевозок, которая потенциально приходилась бы на Даугавпилсский аэропорт, уменьшилась. Это особенно актуально для развития сегмента авиационных услуг, где наряду с наличием инфраструктуры необходима также квалифицированная рабочая сила. Ее нехватка также является важным фактором, который необходимо учитывать при реализации столь масштабного проекта.