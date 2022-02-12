Остапенко не смогла выйти в финал турнира в Санкт-Петербурге

Матч между теннисистками продолжался 1 час 11 минут и завершился победой 26-летней эстонки со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча Контавейт, занимающая 9-е место в мировом рейтинге, выполнила четыре эйса, два раза ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 24-летняя Остапенко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу эстонки.

В финале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Контавейт сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая ранее обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Саккари и Контавейт второй раз встретятся в финальном матче. В сентябре 2021 года эстонка одержала победу над гречанкой в финале турнира в чешской Остраве (6:2, 7:5).