Литва призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину

"Мы призываем граждан Литвы, которые уже находятся в стране (Украине), оценить необходимость дальнейшего пребывания в стране", - отмечается в сообщении министерства.

Граждане Литвы, что находятся в Украине, должны зарегистрироваться на сайте министерства, чтобы связаться с ними в случае необходимости консульской помощи, говорится в переданном прессе сообщении министерства.

"Пожалуйста, сохраняйте бдительность, следите за новостями, сообщайте родственникам о своем местонахождении, а также следуйте официальным рекомендациям властей Украины", - сказало министерство.

"Мы рекомендуем не отправлять в Крым, а также в Донецк и Луганск", - отметили в министерстве.

При этом посольство Литвы в Киеве продолжает выполнять все свои функции.