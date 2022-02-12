Сб, 12.02.2022
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Диана Карпова, учительница латышского языка
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Литва призывает своих граждан воздержаться от поездок в Украину

ФОТО: shutterstock.com

Министерство иностранных дел Литвы в субботу пригласило граждан воздержаться от несущественных поездок в Украину, учитывая возможное вторжение России.

"Мы призываем граждан Литвы, которые уже находятся в стране (Украине), оценить необходимость дальнейшего пребывания в стране", - отмечается в сообщении министерства.

Граждане Литвы, что находятся в Украине, должны зарегистрироваться на сайте министерства, чтобы связаться с ними в случае необходимости консульской помощи, говорится в переданном прессе сообщении министерства.

"Пожалуйста, сохраняйте бдительность, следите за новостями, сообщайте родственникам о своем местонахождении, а также следуйте официальным рекомендациям властей Украины", - сказало министерство.

"Мы рекомендуем не отправлять в Крым, а также в Донецк и Луганск", - отметили в министерстве.

При этом посольство Литвы в Киеве продолжает выполнять все свои функции.

Эстония также в пятницу призвала граждан отказаться от путешествий в Украину, а Латвия посоветовала гражданам страны, находящимся в Украине, поскорее вернуться.


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