12 февраля в одном абзаце ⟩ Эффективность бустерной дозы, предсказания ЦРУ и финал Supernova

События дня в одном абзаце

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Напряжении вокруг Украины продолжает нарастать. ЦРУ уверяет, что знает точную дату вторжения России. Это не могло не вызвать реакцию среди наших читателей.

Чем себя порадовать

Бывают люди - энергетические вампиры - которые буквально высасывают из вас энергию. Астрологи считают, что определенные знаки чаще становятcя опасными для окружающих.