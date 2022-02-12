12 февраля в одном абзаце ⟩ Эффективность бустерной дозы, предсказания ЦРУ и финал Supernova
Суббота подходит к концу. Что произошло в первый день выходных? Рассказываем, чем запомнилось 12 февраля.
Суббота подходит к концу. Что произошло в первый день выходных? Рассказываем, чем запомнилось 12 февраля.
События дня в одном абзаце
За последние сутки выявлено 10 707 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек, кумулятивная заболеваемость остается на небывало высоком уровне. Пугают и новые исследования: якобы эффективность бустерной дозы снижается всего через четыре месяца. А об эффективности AstraZeneca уже и не говорят. Как так вышло? Можно узнать здесь. А что там с Олимпиадой? Первые поражения на льду потерпели сборные Канады и России, а что еще произошло в Пекине сегодня можно прочитать в наших дневниках. Но не Олимпиадой единой: Алена Остапенко, к сожалению, не смогла пройти в финал турнира St.Petersburg Ladies Trophy. Еще много обсуждают боксера Майриса Бриедиса, его бывший тренер считает, что "народный герой стал клоуном". Многие эксперты боятся, что еще во время Олимпийских игр Россия может начать вторжение в Украину. По крайней мере, флот в Черном море проводит какие-то маневры. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уже заявила, что, если из Украины пойдут беженцы, у страны есть план по их приему. Во внутренней политике событий немного, но вот, Алдис Гобземс решил переименовать свою партию. Простые жители показывают разные стороны жизни: вот сестра выгнала родного брата на улицу, продав квартиру, где он жил; а вот рижане за два дня собирают 27 тонн электроустройств на переработку. К новостям культуры: уже сегодня мы узнаем, кого Латвия отправит на "Евровидение". Выбор предстоит сделать из этих 11 кандидатур. А у КВН, по крайней мере, на ближайших играх будет новый ведущий.
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Напряжении вокруг Украины продолжает нарастать. ЦРУ уверяет, что знает точную дату вторжения России. Это не могло не вызвать реакцию среди наших читателей.
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Бывают люди - энергетические вампиры - которые буквально высасывают из вас энергию. Астрологи считают, что определенные знаки чаще становятcя опасными для окружающих.
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