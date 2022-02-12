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Украинский скелетонист боится войны, а также благодарит семью Дукурсов и Латвию

ФОТО: AP/Scanpix

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в интервью LTV выразил благодарность семье Дукурсов за помощь в развитии карьеры. Кроме того, спортсмен не скрывал, что его беспокоит напряженная ситуация у границ Украины.

Россия сконцентрировала у границ Украины контингент в 100 000 человек, вызывая беспокойство о новом вторжении.

"Это очень неприятная ситуация, я надеюсь, что она скоро закончится, потому что становится все более напряженной. Я хочу покой в Украине, ясное небо над головой и нормальную жизнь в своей стране", - сказал в интервью LTV украинец.

Из-за политической ситуации подготовиться к старту на Олимпийских играх Пекина было нелегко, да и здоровье спортсмена не было в порядке.

"Это меня нервирует, но я стараюсь быть профессионалом. До Олимпийских игр у меня не было хорошего здоровья. Иногда мне казалось, что Олимпийская история для меня закончилась, но я боролся до конца, как и все украинцы", - сказал скелетонист.

23-летний украинский спортсмен в Пекине занял 18-е место из 20 скелетонистов. Гераскевич провел много времени в Сигулде, тренируясь вместе с братьями Мартином и Томасом Дукурсами.

"Я не достиг результата, который хотел. Я знаю, что могу лучше. Я хочу поблагодарить семью Дукурсов. Если бы Латвия не помогла, Украина не была бы представлена в скелетоне на Олимпийских играх", - поблагодарил Гераскевич.

"Тренер Дайнис Дукурс мне сильно помог. Мне очень нравится Латвия, палдиес за вашу поддержку", - добавил скелетонист.

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Напомним, во время квалификационных заездов Гераскевич показал небольшой плакат с надписью "Нет войне в Украине".

Несмотря на то, что на Олимпиадах запрещены политические акции, МОК не наказал скелетониста, в плакате увидели призыв к миру.


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