Муж сестры Майриса Бриедиса умер от рака
В ночь на 12 февраля умер муж сестры Бриедиса Янис. Летом прошлого года он попросил всех неравнодушных помочь в сборе средств, необходимых для лечения Яниса.
В ночь на 12 февраля умер муж сестры Бриедиса Янис. Летом прошлого года он попросил всех неравнодушных помочь в сборе средств, необходимых для лечения Яниса.
Уже сообщалось, начало прошлого года для Яниса было счастливым и надежным. Янис только женился, родился сын. Но в начале лета, жизнерадостный и активный молодой человек, ощутил немощь и покалывание в правой руке и ноге.
Опухоль прооперировали и Яниса выписали домой под надзор семейного врача и специалиста паллиативного обслуживания, из-за тяжелого состояния Янису никакого лечения не предлагали. Семья не могла с этим смириться. Благодаря упорству жены Санты, поддержке семьи и близких, в конце июля Янис смог посетить клинику Hallwang в Германии, где ему были проведены дополнительные обследования и назначено лечение, которое в Латвии он не имел возможности получить. Благодаря полученному лечению Янис чувствовал себя намного лучше, учился заново говорить и ходить.
Ziedot.lv собирал пожертвование на лечение в клинике Германии, где он продолжал начатую терапию.
17 января этого года стало известно, что результаты магнитного резонанса ухудшились, и Янису 19 января срочно пришлось отправиться в Германию на двухнедельный курс лечения.
К сожалению, 12 февраля стало известно, что Янис проиграл в борьбе с раком, о чем в социальных сетях сообщила его жена, сестра Мариса Бриедиса Санта.
"Для Яниса бой закончился этой ночью. Он заснул сладким, глубоким сном и больше не смог воскреснуть. Спасибо всем, кто верил и молился. Я делала все, что было в моих силах, но злой диагноз был сильнее, к сожалению... Мое сердце разбито на мелкие кусочки кристалла, мне очень тяжело и трудно. Пожалуйста, помолимся за Яниса -
Он был настоящим бойцом, и он боролся до самого последнего дыхания. Он всегда будет в моем сердце", - говорит в записи.