Муж сестры Майриса Бриедиса умер от рака

Уже сообщалось, начало прошлого года для Яниса было счастливым и надежным. Янис только женился, родился сын. Но в начале лета, жизнерадостный и активный молодой человек, ощутил немощь и покалывание в правой руке и ноге.

В больнице Янису немедленно назначили обследование, которое обнаружило опухоль в голове - анапластическую астроцитому.

Опухоль прооперировали и Яниса выписали домой под надзор семейного врача и специалиста паллиативного обслуживания, из-за тяжелого состояния Янису никакого лечения не предлагали. Семья не могла с этим смириться. Благодаря упорству жены Санты, поддержке семьи и близких, в конце июля Янис смог посетить клинику Hallwang в Германии, где ему были проведены дополнительные обследования и назначено лечение, которое в Латвии он не имел возможности получить. Благодаря полученному лечению Янис чувствовал себя намного лучше, учился заново говорить и ходить.

Ziedot.lv собирал пожертвование на лечение в клинике Германии, где он продолжал начатую терапию.

17 января этого года стало известно, что результаты магнитного резонанса ухудшились, и Янису 19 января срочно пришлось отправиться в Германию на двухнедельный курс лечения.

К сожалению, 12 февраля стало известно, что Янис проиграл в борьбе с раком, о чем в социальных сетях сообщила его жена, сестра Мариса Бриедиса Санта.

"Для Яниса бой закончился этой ночью. Он заснул сладким, глубоким сном и больше не смог воскреснуть. Спасибо всем, кто верил и молился. Я делала все, что было в моих силах, но злой диагноз был сильнее, к сожалению... Мое сердце разбито на мелкие кусочки кристалла, мне очень тяжело и трудно. Пожалуйста, помолимся за Яниса -

он был лучшим мужем, сыном и папой для своего первенца, который теперь стал сироткой, но я буду делать все возможное и воспитывать его так, как хотел Янис.