Третье поражение подряд. Сборная Латвии уступила Словакии
Сборные Латвии и Словакии провели заключительный для обеих команд матч на групповом этапе Олимпиады-2022. Перед игрой обе сборные не имели набранных очков.
Сборные Латвии и Словакии провели заключительный для обеих команд матч на групповом этапе Олимпиады-2022. Перед игрой обе сборные не имели набранных очков.
Перед матчем стало известно, что сборной Латвии не помогут Мартиньш Карсумс (Covid-19) и Лаурис Дарзиньш, который в прошлой игре получил травму. В игре против Словакии наши проблемы с нападающими не закончились - в одном из эпизодов шайба неудачно отрикошетила в лицо Рихарду Букартсу, который был вынужден отправиться в раздевалку.
Счёт на 12-й минуте матча открыл Мартин Маринчин, который броском от сильней линии застал врасплох Яниса Калниньша. На 16-й минуте сборная Латвии сравняла благодаря точному броску Роналда Кениньша. В целом первый период прошёл при преимуществе наших соперников, а хоккеисты сборной Латвии активизировались ближе к концу 20-минутки.
Вторые 20 минут прошли при полной доминации словацкой сборной, которая дважды сумела забить. На 27-й минуте после ошибки латвийских защитников отличился Петер Цегларик, а на 32-й минуте после очередной ошибки в собственной зоне ворота Калниньша поразил 17-летний Юрай Слафковски. Моментов, заслуживающих упоминания, у ворот словаков во втором периоде не было.
Заключительный игровой отрезок начался с надежды на хороший исход - на 43-й минуте шайбу после броска Оскара Цибульскиса подправил Микс Индрашис, который сократил отставание в счёте. Но на этом точные броски в исполнении нашей сборной закончились.
На 50-й минуте позиционная ошибка сборной Латвии привела к тому, что шайба оказалась у Петера Зузина, который с близкого расстояния расстрелял Калниньша. Точку в матче за 0,5 секунды до финальной сирены поставил Томаш Юрчо, который забросил в пустые ворота.
Таким образом подопечные Харийса Витолиньша проиграли все три матча на групповом этапе Олимпиады, но на этом турнир для сборной Латвии не заканчивается - команда продолжит свой путь в квалификационном раунде. Соперник латвийской сборной определится по итогам сегодняшних матчей, но, скорее всего, это будет сборная Дании.
В воскресенье, 13 февраля, состоится ещё три матча - Финляндия сыграет со Швецией, Китай с Канадой, а США с Германией.
Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдёт с 9 по 20 февраля. За ходом Олимпиады можно следить в разделе "Пекин-2022".