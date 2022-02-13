Третье поражение подряд. Сборная Латвии уступила Словакии

Матч завершился победой словацкой сборной со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Перед матчем стало известно, что сборной Латвии не помогут Мартиньш Карсумс (Covid-19) и Лаурис Дарзиньш, который в прошлой игре получил травму. В игре против Словакии наши проблемы с нападающими не закончились - в одном из эпизодов шайба неудачно отрикошетила в лицо Рихарду Букартсу, который был вынужден отправиться в раздевалку.

Счёт на 12-й минуте матча открыл Мартин Маринчин, который броском от сильней линии застал врасплох Яниса Калниньша. На 16-й минуте сборная Латвии сравняла благодаря точному броску Роналда Кениньша. В целом первый период прошёл при преимуществе наших соперников, а хоккеисты сборной Латвии активизировались ближе к концу 20-минутки.

Вторые 20 минут прошли при полной доминации словацкой сборной, которая дважды сумела забить. На 27-й минуте после ошибки латвийских защитников отличился Петер Цегларик, а на 32-й минуте после очередной ошибки в собственной зоне ворота Калниньша поразил 17-летний Юрай Слафковски. Моментов, заслуживающих упоминания, у ворот словаков во втором периоде не было.

Заключительный игровой отрезок начался с надежды на хороший исход - на 43-й минуте шайбу после броска Оскара Цибульскиса подправил Микс Индрашис, который сократил отставание в счёте. Но на этом точные броски в исполнении нашей сборной закончились.

На 50-й минуте позиционная ошибка сборной Латвии привела к тому, что шайба оказалась у Петера Зузина, который с близкого расстояния расстрелял Калниньша. Точку в матче за 0,5 секунды до финальной сирены поставил Томаш Юрчо, который забросил в пустые ворота.

Таким образом подопечные Харийса Витолиньша проиграли все три матча на групповом этапе Олимпиады, но на этом турнир для сборной Латвии не заканчивается - команда продолжит свой путь в квалификационном раунде. Соперник латвийской сборной определится по итогам сегодняшних матчей, но, скорее всего, это будет сборная Дании.

В воскресенье, 13 февраля, состоится ещё три матча - Финляндия сыграет со Швецией, Китай с Канадой, а США с Германией.