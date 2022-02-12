"Челси" впервые выиграл клубный чемпионат мира
В финале клубного чемпионата мира лондонский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас".
В финале клубного чемпионата мира лондонский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас".
Финальный матч клубного чемпионата мира прошёл на стадионе "Мохаммед Бин Зайед" в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой "Челси" со счётом 2:1.
Счёт на 55-й минуте матча открыл форвард английской команды Ромелу Лукаку, которому ассистировал Каллум Хадсон-Одои. Через девять минут полузащитник "Палмейраса" Рафаэль Вейга забил пенальти в ворота "Челси" и сравнял счёт.
Команды не сумели определить победителя в основное время. На 117-й минуте полузащитник лондонцев Кай Хаверц точно исполнил 11-метровый. На 6-й компенсированной ко второму дополнительному тайму минуте защитник бразильцев Гарсия Луан был удалён с поля за грубый фол против Хаверца.
В матче за третье место египетский "Аль-Ахли" со счётом 4:0 переиграл саудовский "Аль-Хиляль", к 28-й минуте из-за красных карточек лишившегося двух полевых игроков.
Отметим, что "Челси" впервые выиграл клубный чемпионат мира. В 2012 году "синие" уступили в финале турнира бразильскому "Коринтиансу".