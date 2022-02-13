Фото ⟩ На Видземском шоссе в Сигулде перестраивают путепровод через железную дорогу

В данный момент демонтирована большая часть старого путепровода - пролеты и балки, береговые опоры и одна из промежуточных опор, а другая промежуточная опора будут демонтирована в ближайшее время, сообщили TVNET в отделе коммуникаций Latvijas valsts ceļi. Перед тем, как демонтировать основу промежуточных опор, вдоль железной дороги построят гофрированную стену, чтобы строительные работы не повлияли на железнодорожную инфраструктуру. Со стороны Риги начаты буровые работы, чтобы пробурить скважины, которые станут основой для береговых опор нового моста, в ближайшее время скважины для береговых опор пробурят и со стороны Сигулды.

Объездная дорога может быть особенно скользкой, поэтому на ней установлены ограничение максимальной скорости 30 км/час и предупредительный знак "Скользкая дорога". Водителей призывают соблюдать скоростной режим и перемещаться по объездному пути осторожно, особенно во время осадков и переменчивых погодных условий!

Галерея: Работы по строительству нового путепровода

В рамках строительных работ будет построена также освещенная пешеходная и велосипедная дорога, которая соединит улицы Ноликтаву и инфраструктуру улицы Мазас Саулес, что значительно облегчит попадание пешеходов и велосипедистов на другую сторону железной дороги и улучшит безопасность наименее защищенных участников движения.

Старый путепровод Видземского шоссе через железную дорогу разделял движение пешеходов и велосипедистов в Сигулде на две части, которые ранее не были безопасно соединены. После реализации проекта обе стороны железной дороги будут безопасны и легко достижимы как для пешеходов и велосипедистов, так и для людей с инвалидностью и двигательными нарушениями.