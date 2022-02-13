Видео ⟩ Пугачева обратилась к хейтерам в соцсетях: "Знаю одно правило"

Актер Стас Садальский поделился цитатой из книги Понаровской в Instagram: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И неважно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шэрон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке".

72-летняя Пугачева разместила в соцсетях видео, в котором объяснила, почему полагает не нужным отвечать подлым людям.

"Дорогие мои друзья, меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой и они этого не переживут. Всего вам хорошего!".

Алла Пугачева ФОТО: Instagram

Ранее писатель Федор Раззаков, который якобы "много лет изучал жизнь" Максима Галкина, опубликовал книгу "Максим Галкин. Узник замка Грязь". В ней он привел слова Пугачевой о Киркорове: "Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится".