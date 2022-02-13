Футболист "Вест Хэма" пнул свою кошку. Ему это обошлось очень дорого

Всё началось с видео, записанных братом защитника. На снятом дома ролике видно, как Зума пинает ногой свою кошку бенгальской породы, а затем гоняется за ней и бьёт по морде, пока животное держит ребёнок. Судя по смеху за кадром, присутствующие считают это забавным. По информации британских СМИ, таким образом футболист отреагировал на то, что кошка разбила вазу.

Публикация видео вызвала гневную реакцию в интернете - около 200 тысяч человек подписали петицию с требованием привлечь футболиста к ответственности

- за насилие над животными в Великобритании предусмотрены серьёзные штрафы и тюремное заключение сроком до 5 лет.

Как отмечает Русская служба ВВС, после этого были вынуждены извиняться как сам Зума, так и тренер "Вест Хэм Юнайтед", выпустивший защитника на матч. Тренеру команды Дэвиду Мойесу даже пришлось заверять общественность в своей любви к животным и оправдываться тем, что "Вест Хэму" очень нужна была победа.

Сам же Зума незамедлительно выплатил штраф, который будет пожертвован благотворительным организациям по защите животных.

Впрочем, скандал было уже не остановить - в защиту домашних любимцев выступили спонсоры клуба и знаменитости, во время матча фанаты обеих команд освистали Зуму, а телеведущий и экс-игрок сборной Англии Гари Линекер сказал, что потрясён тем, что Зуму выпустили на игру с "Уотфордом".

Местная полиция сообщила, что начала расследование, однако затем газета Sun выяснила, что в итоге стражи порядка всё-таки отказались заводить дело.

В свою очередь Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) приняло решение конфисковать обеих кошек Зумы. Их осмотрели ветеринары, выяснилось, что здоровью животных ничто не угрожает.

Ударило происшествие и по кошельку как футболиста, так и клуба. В частности, о приостановке спонсорства клуба уже заявили компании Vitality и Experience Kissimmee, а Adidas решила разорвать контракт с футболистом.

ВВС отмечает, что Курт Зума является официальным послом французской благотворительной организации Seed, занимающейся защитой львов и прочих крупных диких животных из семейства кошачьих.