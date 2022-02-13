Российские лыжники впервые за 42 года взяли золото в эстафете Олимпиады

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

Российские лыжники с самого начала захватили лидерство и после первого этапа эстафеты опережали ближайшего преследователя на 23,5 секунды. После второго этапа преимущество россиян выросло до 59,5 секунд, но во время третьего этапа норвежцы сократили отставание до 44,9 секунд.

Победу россиянам принёс 29-летний Сергей Устюгов, который на финишном этапе не позволил конкурентам приблизиться и выиграл гонку с преимуществом 1 минута 7 секунд.

Серебро досталось сборной Норвегии в составе Эмиля Иверсена, Пола Голберга, Ханса Кристера Холунда и Йоханнеса Клебо, а третьими к финишу пришли лыжники сборной Франции (Ришар Жуве, Уго Лапалус, Клеман Парисс, Морис Манифика), отстав от россиян на 1 минуту 16 секунд.

В последний раз российские лыжники брали золото в этой дисциплине на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Таким образом, Червоткин, Спицов и Устюгов завоевали свои первые золотые олимпийские медали в карьере. Большунов в начале Игр в Пекине стал олимпийским чемпионом в скиатлоне.